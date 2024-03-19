Валерий Леонтьев ушел со сцены

В 1973—1978 годах Леонтьев был солистом Сыктывкарской филармонии. Выступал в молодежном ансамбле «Мечтатели», вокально-инструментальном ансамбле «Эхо», гастролировал по Коми и близлежащим регионам. С собственными программами Валерий Леонтьев стал выступать в 1980-х. Тогда же он начал сотрудничать с композитором Раймондом Паулзом. Его выступления отличали экстравагантные образы, которые включали яркие костюмы и обувь на каблуке. За свою музыкальную карьеру певец записал более 30 альбомов, самые известные его композиции «Полет на дельтаплане», «Зеленый свет», «Казанова», «Каждый хочет любить», «Августин». В 1996 году Леонтьев получил звание народного артиста России, он также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка».