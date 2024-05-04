В защите Starlink обнаружили уязвимости

В материале говорится, что ранее власти Украины обвиняли SpaceX в том, что Starlink могут пользоваться российские военные. Судя по всему, энтузиасты нашли способ разблокировки сервиса. «SpaceX очень не любит, когда люди покупают и активируют терминал в стране, где поддерживается услуга, а затем везут его в другую страну, где нет официального сервиса», — заявили журналисты, при этом отметив, что оператор службы не может ничего сделать.