В южнокорейском зоопарке родились панды-близнецы
В 2024 году на них можно будет посмотреть вживую.
В 2024 году на них можно будет посмотреть вживую.
Портал NDTV передает, что зоопарк Южной Кореи при Парке развлечений «Эверленд» представил новых обитателей — самочек-панд, которые по совместительству еще и близняшки. Малышек назвали Руй Бао («благоразумное сокровище») и Хуэй Бао («сияющее сокровище»).
Панды появились на свет 7 июля, но представители зоопарка впервые рассказали о них публике лишь в октябре и в онлайн-формате, когда животные набрались сил, окрепли и освоились в клетках. Работники «Эверленда» отмечают, что «дебют» близнецов прошел на 100-й день с их рождения.
По данным зоопарка, имена пандам выбирало около полумиллиона интернет-пользователей. Сотрудники зоопарка планируют показать Руй Бао и Хуэй Бао посетителям вживую в начале 2024 года.
Недавно в зоопарке Сан-Диего родились близнецы исчезающего вида леопарда.
Олеся Маевская