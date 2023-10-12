В южнокорейском зоопарке родились панды-близнецы

Портал NDTV передает , что зоопарк Южной Кореи при Парке развлечений «Эверленд» представил новых обитателей — самочек-панд, которые по совместительству еще и близняшки. Малышек назвали Руй Бао («благоразумное сокровище») и Хуэй Бао («сияющее сокровище»).

Панды появились на свет 7 июля, но представители зоопарка впервые рассказали о них публике лишь в октябре и в онлайн-формате, когда животные набрались сил, окрепли и освоились в клетках. Работники «Эверленда» отмечают, что «дебют» близнецов прошел на 100-й день с их рождения.