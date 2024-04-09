В ЮФУ разработали метод для быстрой диагностики рака при помощи ИИ

«Команда ученых ЮФУ представила работу, в которой описаны применения машинного обучения в онкологии, в частности при анализе медицинских изображений, планировании лечения, прогнозировании выживаемости пациентов и синтезе лекарств. Выяснилось, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в онкологии действительно способствует ускорению процессов диагностики и планирования лечения. На сегодняшний день специалистами разработан метод Pathologist AI, позволяющий после анализа большого массива результатов гистологических экспериментов обучить модель и сделать предсказания о вероятном диагнозе с высокой степенью точности (> 96%)», — говорится в сообщении.