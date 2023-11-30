В Японии вырастили овощи в почве, имитирующей грунт с астероида Рюгу
Ученые полагают, что это потенциально подтверждает возможность земледелия на внеземных объектах, передает газета Yomiuri.
Ученые полагают, что это потенциально подтверждает возможность земледелия на внеземных объектах, передает газета Yomiuri.
ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Японские специалисты смогли вырастить овощи в почве, точно соответствующей образцам грунта, доставленным в 2020 году с астероида Рюгу. Они полагают, что это потенциально подтверждает возможность земледелия на внеземных объектах, сообщает газета Yomiuri.
Группа исследователей из японского Университета Окаяма тщательно проанализировала образцы песка и камней с астероида, которые, в частности, содержали многочисленные органические вещества, кремний. Там же были выделены 23 аминокислоты, входящие в том числе в состав белков.
На основе этого анализа ученые точно воспроизвели почву астероида, в которой они успешно вырастили гречиху, салат латук, рукколу. Гречиха расцвела, а листья салата достигли нормального размера. В то же время исследователям пока не удалось вырастить полноценную траву в грунте, доставленном с Луны. Однако они считают, что их эксперименты помогут разработке технологий, открывающих путь к самоснабжению продовольствием поселений на других планетах.