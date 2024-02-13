В Японии впервые вывели свинью, чьи органы можно будет пересадить человеку

«Мы рады, что поросенок благополучно родился, но это только начало. Мы рассчитываем продвинуть дискуссию о клиническом применении [ксенотрансплантации ] в Японии. Мы продолжим наши исследования, сосредоточившись в первую очередь на безопасности, в то же время продолжая обсуждать вопросы, связанные с этикой», — приводит телеканал NHK слова профессора Университета Мэйдзи и директора компании PorMedTec Хироси Нагасимы. Уже в 2024 году японские специалисты предполагают начать пересадку органов генетически модифицированной свиньи в тело обезьяны — промежуточный шаг между пересадкой в тело человека.