В Японии создали работающий на коровьем навозе ракетный двигатель
Японские ученые разработали прототип ракетного двигателя, который работает на топливе, полученном из переработанного коровьего навоза. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Японские ученые разработали прототип ракетного двигателя, который работает на топливе, полученном из переработанного коровьего навоза. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В ходе эксперимента, проведенном в ангаре в городе Тайки, двигатель выбрасывал сине-оранжевое пламя на 10−15 метров в течение примерно 10 секунд. Жидкий биометан был изготовлен из газа, полученного из навоза с двух местных молочных ферм.
По словам специалистов, переработка отходов животноводства в биотопливо позволит не только смягчить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, но получить экономические выгоды от использования топлива, которое обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Биометан японской фирмы-производителя промышленного газа Air Water, с которой сотрудничает Interstellar Technologies, уже используется местными молочными и другими заводами для отопления местных домов и для эксплуатации грузовиков и кораблей.