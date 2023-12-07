В Японии создали работающий на коровьем навозе ракетный двигатель

В ходе эксперимента, проведенном в ангаре в городе Тайки, двигатель выбрасывал сине-оранжевое пламя на 10−15 метров в течение примерно 10 секунд. Жидкий биометан был изготовлен из газа, полученного из навоза с двух местных молочных ферм.

Компания Interstellar Technologies надеется выводить спутники в космос, используя ракеты на биотопливе.

По словам специалистов, переработка отходов животноводства в биотопливо позволит не только смягчить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, но получить экономические выгоды от использования топлива, которое обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Биометан японской фирмы-производителя промышленного газа Air Water, с которой сотрудничает Interstellar Technologies, уже используется местными молочными и другими заводами для отопления местных домов и для эксплуатации грузовиков и кораблей.