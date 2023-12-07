В Японии согласились показывать «Оппенгеймер» через несколько месяцев после премьеры

До этого от проката картины на территории страны отказался традиционный дистрибьютор фильмов Universal, компания Toho-Towa, побоявшись чувствительной тематики ленты для жителей Японии.

В Bitters End, в свою очередь, назвали картину Нолана захватывающей драмой с правдивой историей, отметив, что новая работа постановщика стала лучшей за всю его карьеру. Прокатчик также добавил, что лента поборется в следующем году за главные мировые награды.