22:27 (мск), источник: Газета.Ру

В Японии согласились показывать «Оппенгеймер» через несколько месяцев после премьеры

Независимый дистрибьютор Bitters End выпустит в Японии фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает Variety.

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Источник: Universal Studios

До этого от проката картины на территории страны отказался традиционный дистрибьютор фильмов Universal, компания Toho-Towa, побоявшись чувствительной тематики ленты для жителей Японии.

В Bitters End, в свою очередь, назвали картину Нолана захватывающей драмой с правдивой историей, отметив, что новая работа постановщика стала лучшей за всю его карьеру. Прокатчик также добавил, что лента поборется в следующем году за главные мировые награды.

Премьера «Оппенгеймера» в Японии планируется в 2024 году.

Причиной того, что лента Кристофера Нолана долго добиралась до Японии, стали исторические факторы — власти страны болезненно относятся к сюжету фильма, посвященного созданию ядерного оружия и его автору Роберту Оппенгеймеру. В результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году не стало сотни тысяч мирных жителей.

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