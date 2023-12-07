В Японии согласились показывать «Оппенгеймер» через несколько месяцев после премьеры
Независимый дистрибьютор Bitters End выпустит в Японии фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает Variety.
Независимый дистрибьютор Bitters End выпустит в Японии фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает Variety.
До этого от проката картины на территории страны отказался традиционный дистрибьютор фильмов Universal, компания Toho-Towa, побоявшись чувствительной тематики ленты для жителей Японии.
Премьера «Оппенгеймера» в Японии планируется в 2024 году.
Причиной того, что лента Кристофера Нолана долго добиралась до Японии, стали исторические факторы — власти страны болезненно относятся к сюжету фильма, посвященного созданию ядерного оружия и его автору Роберту Оппенгеймеру. В результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году не стало сотни тысяч мирных жителей.