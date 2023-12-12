В Японии символом 2023 года выбрали иероглиф «налог»

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Иероглиф «дзэй» («налог») выбран символом уходящего 2023 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском «Храме чистой воды» в Киото. Ее трансляцию вели ведущие телекомпании страны.

По традиции символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма, монах Сэйхан Мори. Теме налогов было посвящено большое количество новостей в Японии.

В 2022 году символом стал иероглиф «икуса» («сражение, война»). По словам организаторов, этот выбор был сделан по нескольким причинам, среди которых продолжающаяся борьба с коронавирусом, конфликт на Украине, а также успешное выступление японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.