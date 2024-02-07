В Японии придумали вертикальные кабинки для сна

Особенность капсул для сна Giraffenap в том, что там не нужно ложиться. Человек находится там в вертикальном положении. Примерно так спят жирафы. Четыре точки опоры в виде мягких элементов для поддержки тела позволяют занять расслабленную позу. С помощью пульта управления условия в кабинке можно сделать максимально комфортными, подстроив место под свой рост, вес и другие индивидуальные особенности. Правда, кабинка рассчитана на людей не выше 2 метров и не тяжелее 100 килограммов.