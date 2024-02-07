В Японии придумали вертикальные кабинки для сна

Такие приспособления под названием Giraffenap уже устанавливают в местных офисах, кафе и других общественных пространствах. Капсулы изготавливают в двух дизайнерских вариантах — футуристическом и древесном. Стоимость одного аппарата составляет около 3 миллионов иен (в пересчете на рубли — около 3 миллионов).
Авторы идеи предлагают больше не бороться с зевотой, сонливостью, усталостью и стрессом на работе, а поддаться им. А именно — сделать двадцатиминутный перерыв, который позволит хорошенько освежиться и перезагрузиться. По мнению специалистов, если дневной сон будет продолжаться более получаса, это может впоследствии нарушить ночной отдых. Поэтому и не рекомендуется слишком сильно увлекаться дремотой в обед.
Особенность капсул для сна Giraffenap в том, что там не нужно ложиться. Человек находится там в вертикальном положении. Примерно так спят жирафы. Четыре точки опоры в виде мягких элементов для поддержки тела позволяют занять расслабленную позу. С помощью пульта управления условия в кабинке можно сделать максимально комфортными, подстроив место под свой рост, вес и другие индивидуальные особенности. Правда, кабинка рассчитана на людей не выше 2 метров и не тяжелее 100 килограммов.
По мнению местных экспертов, перерывы на сон в процессе рабочего дня благоприятно сказываются на эффективности труда и атмосфере в коллективе. Кстати, «подзарядка» силами вовсе не бесплатная. За 30 минут сна в такой кабинке придется выложить 825 иен (около 500−600 рублей).