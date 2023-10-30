В Японии представили фильм Алексея Германа-младшего

По нынешним временам событие, без преувеличения, знаковое. Российским деятелям искусства сейчас не просто заявлять о себе за рубежом, так как на западе трендом стала «отмена» русской культуры. И Япония, хоть и на востоке, но является одним из представителей западного мира. Тем ценнее состоявшийся в Токио кинопоказ.

Лента Алексея Германа-младшего рассказывает о судьбе юных летчиц времен Великой Отечественной войны. Поначалу девушкам, не приспособленным к лишениям военного лихолетья, приходится тяжело, но постепенно они начинают выполнять воинский долг наравне с мужчинами.

Герои киноленты, конечно, вымышленные, но у них есть реальные прототипы. Режиссер привел в пример летчицу-аса Лидию Литвяк, которая сбила 12 вражеских самолетов, погибла в 22 года. Алексей Герман-младший напомнил, что в той войне с советской стороны участвовало более 800 тыс. женщин. «Нам казалось важным рассказать о роли женщин в войне, чтобы это не было забыто», — подытожил он.

По сути это кино о подвиге, но без пафоса. Но оно одновременно и о взрослении, и о женской гордости, и о мужестве, и о тяжести войны. При создании своих работ, как признался Герман-младший, для него важны эмоции.

Как заметил один из японских журналистов, «это тихая картина о войне». Герман-младший подтвердил, что не пытался снять блокбастер со спецэффектами, зачастую вытесняющими эмоцию, действие и мысли. Сейчас и так много фильмов, которые «кричат», а не говорят со зрителем «шепотом».

Японская публика приняла картину тепло, с интересом. Российские деятели культуры и раньше привозили сюда фильмы и встречали позитивные отклики. Так, в 2016 году фильм «Без тебя» на этой же площадке представили Сергей Безруков и Анна Матисон. Один из организаторов кинофестиваля Сёдзо Итияма напомнил, что в 1998 году в Токио приезжал Алексей Герман-старший со своей картиной «Хрусталев, машину!». Но его сын Алексей Герман-младший в Японии впервые.

Главные роли в фильме «Воздух» исполнили Анастасия Талызина, Аглая Тарасова и Елена Лядова. Они также приехали в Токио, чтобы рассказать зрителям о своей работе. Актрисы вместе с японцами сидели в зале, где почти не было свободных мест, и могли наблюдать за тем, как синефилы из Страны восходящего солнца реагируют на премьеру российского фильма. После показа многие из зрителей подошли к нашим очаровательным дамам за автографами со словами восхищения и благодарности.

Алексей Герман-младший обратил внимание на то, что этот фильм в значительной степени делали женщины. Среди них художница-постановщик и художница по костюмам Елена Окопная. Двое из трех операторов тоже женщины. Продюсированием и монтажом ленты также занимались женщины. Пожалуй, никто другой и не смог бы лучше рассказать о переживаниях и женской доле на войне.