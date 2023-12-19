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04:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Японии отработают защиту Земли от астероидов

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируют отработать технологию защиты Земли от падения астероидов с помощью зонда «Хаябуса-2». Об этом сообщила газета Yomiuri.

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Источник: Depositphotos

Отмечается, что в июле 2026 года зонд может пролететь мимо астероида 2001CC21 диаметром около 700 метров на скорости 5 километров в секунду. Аппарат не станет сталкиваться с астероидом, но сотрудники JAXA скорректируют траекторию полета «Хаябусы-2», чтобы он в момент прохождения приблизился к космическому объекту на расстояние до 10 километров.

Таким образом ученые планируют отработать навыки пилотирования возле астероида. Эти знания в дальнейшем смогут применить в ситуации, когда зонды будут направлены на космические объекты для предотвращения их падения на Землю.

В октябре в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что работы по созданию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве, известной как «Млечный путь», развернут в 2026 году.

В апреле ученые из Института прикладной математики имени Келдыша РАН выявили максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке. Объект 2006 HV5 зафиксировали на расстоянии 2,4 миллиона километров от Земли.

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