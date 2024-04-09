В Японии открылось кафе, где запрещено разговаривать и слушать музыку

Как пишут СМИ, в новом кафе в Осаке могут одновременно находиться максимум 16 посетителей. Главное правило заведения — клиентам нельзя разговаривать и слушать музыку, находясь внутри.
Как объяснили авторы концепции, это позволит людям сосредоточиться на своих мыслях и окружающих звуках.
Кроме того, большинство сотрудников заведения слабослышащие, а все заказы посетители делают через специальную электронную форму, а также через письменные заметки или с помощью языка жестов, который можно выучить в заведении за дополнительную плату.