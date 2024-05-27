В Windows 11 появилось еще одно обязательное приложение

Специалисты обратили внимание, что PC Manager, в том числе, распространяет рекламу Microsoft и дает «сомнительные советы». Так, утилита «бесстыдно заявляет», что браузер на ПК может работать быстрее, если установить Microsoft Bing поисковой системой по умолчанию. В настоящий момент неизвестно, в каких регионах, кроме Китая, Microsoft начала распространять PC Manager в качестве предустановленного приложения.