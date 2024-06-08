В ВОЗ назвали вейпы и электронные сигареты «новой угрозой» для поколения Z

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня./ТАСС/. Традиционное курение среди представителей поколения Z сократилось, но вейпы и электронные сигареты стали для них «новой угрозой». Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.
«Момент, который я должен отметить, — это, несмотря на то, что традиционное курение в этой группе (поколении Z — прим. ТАСС) сократилось, появились тем не менее такие новые угрозы, как электронные сигареты, вейпы, которые, к сожалению, очень популярны среди молодежи. Я должен сказать, что табачная индустрия как раз и выбирает вот это поколение для рекламы и маркетинга, чтобы распространять и продвигать этот продукт именно в этой среде», — сказал он.
Бердыклычев обратил внимание, что поколение Z «достаточно продвинуто в использовании новых технологий, IT-технологий». «Они имеют доступ к информации, и в отношении рекомендаций по здоровому образу жизни они достаточно энергичные», — добавил глава офиса ВОЗ в РФ.
В связи с этим он подчеркнул, что положительной стороной такой осведомленности является то, что «в этой группе населения есть тенденция более низкого [уровня] курения, потребления алкоголя». «Это поколение больше интересуется здоровым образом жизни, есть востребованность и мода на здоровый образ жизни, занятия спортом, фитнесом», — указал Бердыклычев.
При этом глава офиса ВОЗ в России отметил, что представители поколения Z «сталкиваются и с большими вызовами, обусловленными развитием технологий, временем». «Я бы сказал, это прежде всего проблемы с психическим здоровьем. Есть данные о том, что среди поколения Z выше уровень тревожности, может быть, депрессивных расстройств», — констатировал он. «К сожалению, мы видим более раннее начало хронических заболеваний, которые раньше были характерны для людей старших возрастов, а теперь и среди молодых людей. Поэтому можно сказать, что да, молодые люди более осведомлены о вопросах здоровья, но тем не менее у них есть свои вызовы и проблемы, которые нужно специфически адресовать», — заключил Бердыклычев.