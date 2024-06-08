В ВОЗ назвали вейпы и электронные сигареты «новой угрозой» для поколения Z

При этом глава офиса ВОЗ в России отметил, что представители поколения Z «сталкиваются и с большими вызовами, обусловленными развитием технологий, временем». «Я бы сказал, это прежде всего проблемы с психическим здоровьем. Есть данные о том, что среди поколения Z выше уровень тревожности, может быть, депрессивных расстройств», — констатировал он. «К сожалению, мы видим более раннее начало хронических заболеваний, которые раньше были характерны для людей старших возрастов, а теперь и среди молодых людей. Поэтому можно сказать, что да, молодые люди более осведомлены о вопросах здоровья, но тем не менее у них есть свои вызовы и проблемы, которые нужно специфически адресовать», — заключил Бердыклычев.