В Великобритании открыли памятник Елизавете II

В городе Окем в восточной части Великобритании впервые открыли памятник королевы Елизаветы II в окружении ее любимых собак породы корги. Об этом пишет Daily Mail.
Открытие мемориального памятника состоялось 21 апреля, в честь дня рождения Елизаветы II. На церемонии присутствовали 50 корги из Лиги вельш-корги Великобритании, под лай которых и произошло историческое событие.
На мемориале изображена юная королева в царственных одеждах. Памятник служит напоминанием о 70-летнем правлении Елизаветы. Такое количество времени нахождения на престоле является самым долгим за всю историю Великобритании.
Анна Морозова