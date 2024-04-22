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В Великобритании открыли памятник Елизавете II

Это первое открытие подобного монумента в истории страны.

В городе Окем в восточной части Великобритании впервые открыли памятник королевы Елизаветы II в окружении ее любимых собак породы корги. Об этом пишет Daily Mail.

Открытие мемориального памятника состоялось 21 апреля, в честь дня рождения Елизаветы II. На церемонии присутствовали 50 корги из Лиги вельш-корги Великобритании, под лай которых и произошло историческое событие.

На мемориале изображена юная королева в царственных одеждах. Памятник служит напоминанием о 70-летнем правлении Елизаветы. Такое количество времени нахождения на престоле является самым долгим за всю историю Великобритании.

Анна Морозова