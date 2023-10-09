17:21 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Великобритании обнаружили самую большую картофелину

А еще она похожа на бегемота.

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Источник: Natalia Sidorova

Магазин рыбы и чипсов Archie’s опубликовал в Сети информацию о гигантской картошке, которая была доставлена поставщиками в пакете. Об этом рассказывает издание The Mirror.

Картофелина-гигант весила чуть больше двух килограммов, а размеры составляли 25 на 15 сантиметров. Также оказалось, что она похожа на бегемота. Наталья, одна из владельцев магазина, сказала, что перед тем, как очистить и приготовить овощ, она предлагала покупателям угадать, насколько он тяжелый, а также предположить, сколько порций из него можно получить.

Владельцы Archie’s сказали, что это была самая большая картофелина, с которой они только сталкивались почти за 10 лет работы в бизнесе.

Ранее садовник из Англии вырастил 9-килограммовый лук.

Анна Морозова

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