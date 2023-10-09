В Великобритании обнаружили самую большую картофелину

Магазин рыбы и чипсов Archie’s опубликовал в Сети информацию о гигантской картошке, которая была доставлена поставщиками в пакете. Об этом рассказывает издание The Mirror.

Картофелина-гигант весила чуть больше двух килограммов, а размеры составляли 25 на 15 сантиметров. Также оказалось, что она похожа на бегемота. Наталья, одна из владельцев магазина, сказала, что перед тем, как очистить и приготовить овощ, она предлагала покупателям угадать, насколько он тяжелый, а также предположить, сколько порций из него можно получить.