В Узбекистане разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

По данным журнала, ученые вставили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса в специальные векторы, и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток было получено растение томата, которое воспроизводит белок-антиген S1. В результате было показано, что плоды томата, полученные от этих растений, синтезируют стабильный антигенный белок S1 и были выбраны в качестве новой вакцины TOMAVAC. Съедобная вакцина обеспечивает двухуровневую защиту от COVID-19.

Ранее местные СМИ сообщали о создании вакцины на основе томата, однако на данный момент вакцина уже прошла испытания на добровольцах и на животных в научном центре стандартизации лекарственных средств фармацевтического института в Ташкенте. Исследования были одобрены институциональным советом по этике Центра геномики и биоинформатики.

По данным местных СМИ, это первая съедобная вакцина от COVID-19. Ученые работали над ее созданием с января 2021 года.