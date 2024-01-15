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17:58 (мск), источник: ТАСС Наука

В Твери создали технологию производства спиртов из растительного масла

Аналогов такого производства в России нет.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 января. Ученые Тверского государственного технического университета (ТГТУ) разработали технологию производства спиртов для фармацевтической и косметической промышленности из возобновляемого сырья — растительного масла. Аналогов подобного производства в России нет, сообщила ТАСС преподаватель ТГТУ, специалист по учебно-методической работе I категории, инженер-лаборант Маргарита Монжаренко.

«В качестве сырья используется обычное растительное масло, с помощью которого в дальнейшем мы получаем жирные спирты. Уникальность работы в том, что аналогов данного производства в России нет», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, жирные спирты широко используются в косметической и фармацевтической промышленности: в лекарственных препаратах, шампунях, кремах, лосьонах для кожи, стиральных порошках и многом другом.

Исследования проводятся на средства гранта в размере 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Полностью реализовать проект планируется в начале 2025 года. «Сейчас нахожусь на стадии лабораторных исследований, в подборе новых магнитных катализаторов и оформления патентной заявки. Ведутся переговоры с потенциальными покупателями на данную технологию», — добавила Монжаренко.

Программа «Умник» Фонда содействия инновациям направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе.

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