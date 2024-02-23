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В Туве обнаружили следы краснокнижных снежных барсов

ТАСС, 23 февраля. Следы трех снежных барсов (ибрисов) впервые за 30 лет зафиксировали сотрудники заповедника «Убсунурская котловина» в кластерном участке «Хан-Дээр-3» в районе южных отрогов Западного Саяна в Туве. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Диинмей Балбан-оол.
Источник: РИА "Новости"

«Мы недавно проводили учет снежных барсов. Работали на кластерном участке заповедника “Хан-Дээр-3”. Там были обнаружены следы трех особей снежных барсов. На этом участке не было ирбисов за последние 30 лет наблюдений», — сказал он.

По словам Балбан-оола, специалисты заповедника работали по поискам ирбисов в высокогорной местности в морозы до минус 43 градусов.

Участок Хан-Дээр находится на южных отрогах хребта Западный Саян, вдоль границы с Красноярским краем. Это место богато речными долинами. Снежных барсов там не фиксировали с начала 90-х годов.

Снежный барс (ирбис) — вид, занесенный в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы. На сегодняшний день численность ирбисов в РФ составляет всего в 70−90 особей.