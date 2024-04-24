В турпоезде «Жемчужина Кавказа» появится вагон-спа и ресепшен

Турпоезд «Жемчужина Кавказа» курсирует с 2021 года, в 2024 году он совершит в два раза больше рейсов, чем в прошлом сезоне, их число достигнет 21. В компании напомнили, что в этом году впервые отправиться в путешествие по южным республикам на «Жемчужине Кавказа» смогут жители Тюмени, Екатеринбурга и Самары. Поезд отправится 8 мая из Тюмени с остановками для посадки/высадки пассажиров в Екатеринбурге и Самаре.