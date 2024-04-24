Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В турпоезде «Жемчужина Кавказа» появится вагон-спа и ресепшен

В ФПК отметили, что в вагоне-спа пассажиры смогут воспользоваться услугой стирки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) полностью обновила подвижной состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в нем появится вагон-спа и ресепшен. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В “Жемчужине Кавказа” полностью обновили подвижной состав. Часть вагонов была специально изготовлена для этого проекта, другая — прошла через капитально-восстановительный ремонт», — говорится в сообщении.

В 2024 году в штабном вагоне появится ресепшен, на котором можно будет получить помощь по любому вопросу, возникшему в ходе поездки, и новый специализированный вагон-спа, оборудованный инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной для отдыха. В ФПК отметили, что в вагоне-спа пассажиры также смогут воспользоваться услугой стирки и глажки белья.

В ФПК добавили, что для вагонов флагманского турпоезда был разработан уникальный тематический дизайн. «Экстерьер каждого вагона посвящен одной из республик, через которую проходит маршрут поезда. В оформлении интерьера использованы виды природы региона, цитаты из произведений Михаила Юрьевича Лермонтова, а также кадры из легендарного советского кинофильма “Кавказская пленница”, — отметили там. Кроме этого, для всех работников поезда разработали форменную одежду в цветовой гамме и стилистике поезда.

О турпоезде «Жемчужина Кавказа»

Круизный поезд является «отелем на колесах», в его составе современные вагоны купе, СВ, люкс, а также вагон-душ, вагон-ресторан и бар. В первый рейс с обновленным подвижным составом он отправится 26 апреля.

Турпоезд «Жемчужина Кавказа» курсирует с 2021 года, в 2024 году он совершит в два раза больше рейсов, чем в прошлом сезоне, их число достигнет 21. В компании напомнили, что в этом году впервые отправиться в путешествие по южным республикам на «Жемчужине Кавказа» смогут жители Тюмени, Екатеринбурга и Самары. Поезд отправится 8 мая из Тюмени с остановками для посадки/высадки пассажиров в Екатеринбурге и Самаре.