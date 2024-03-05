В Турции за созреванием гранатов и яблок будет следить ИИ

Информационное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что в Турции разработали программное обеспечение для мониторинга плодовых культур при помощи искусственного интеллекта. Машины точно определят степень созревания фруктов в гранатовых и яблочных садах.
Проект был создан при консультационной поддержке ученых из университетов Сиирта и Бартына. Впервые ПО проверили в ходе исследования урожайности в гранатовых и яблочных садах в Сиирте, а также на банановых и апельсиновых плантациях в Мерсине.
ИИ проанализировало 2223 снимка, которые сделали дроны. Для получения достоверных данных беспилотники использовались в разные дни и время суток, летали под разными углами и при разных погодных условиях.
ИИ с точностью до 97% определял спелость плодов и выявлял процесс гниения. Создатели уверены, что их изобретение может быть использовано не только в сельскохозяйственной промышленности.
Турецкие ученые также подчеркивают, что дроны в сельскохозяйственной деятельности используются в большей степени для опрыскивания урожая. Теперь же они также могут фиксировать состояние плодов, вовремя собирать урожай и бороться с вредителями и болезнями.
Сейчас ИИ пользуется учеными повсеместно: порой человеческий глаз не способен обнаружить то, что видно машине. Так команда ученых из Норвегии и Германии обучили искусственный интеллект распознавать бобров по рисунку на хвосте, складываемый из чешуек.
Олеся Маевская