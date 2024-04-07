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В Турции можно будет помыться в 500-летнем хаммаме

В Турции после 13-летней реконструкции открылась баня возрастом 500 лет, в хаммамах которой смогут париться мужчины и женщины. Об этом сообщает Arkeonews.

Источник: Reuters

Хаммам Зейрек Чинили был построен архитектором Мимаром Синаном по заказу корсара Хайреддина Барбароссы в XVI веке. «Чинили» означает «покрытый плитками». Десятки тысяч изразцов с 37 узорами были изготовлены специально для хаммама и покрывали весь интерьер до определенной высоты, что делало его самым богато украшенным в Турции. Во второй половине XIX века баню разграбили, а плитку продали коллекционерам из Европы: их можно найти в Лувре и Британском музее.

После 13-летней реконструкции хаммам откроет свои двери для посетителей 3 мая. У мужчин и женщин будут разные пространства.

До этого мастера создали копию парадного шлема римского воина. Для этого была использована древняя техника работы с серебром и позолотой. Шлем пролежал в земле около двух тысяч лет и покрылся толстым слоем ржавчины, скрывшим детали узоров из позолоты.