В Турции можно будет помыться в 500-летнем хаммаме

Хаммам Зейрек Чинили был построен архитектором Мимаром Синаном по заказу корсара Хайреддина Барбароссы в XVI веке. «Чинили» означает «покрытый плитками». Десятки тысяч изразцов с 37 узорами были изготовлены специально для хаммама и покрывали весь интерьер до определенной высоты, что делало его самым богато украшенным в Турции. Во второй половине XIX века баню разграбили, а плитку продали коллекционерам из Европы: их можно найти в Лувре и Британском музее.