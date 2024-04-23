В туалете дома в британском Линкольне нашли 700-летнюю скульптуру демона

Супруги Трейси и Рори Форстер из города Линкольн на востоке Англии нашли в своем недавно купленном доме потайной люк в туалете, а под ним — каменное изображение демона с отверстием во рту. Горгулья поразительно похожа на местную «знаменитость» — средневекового беса из собора Линкольна. Но что церковная скульптура делает в ванной комнате? Специалисты по историческим ценностям датировали находку XIV веком.
Как рассказали Форстеры, они приобрели дом в начале этого года и постепенно приводили его в порядок. Когда отмывали санузел, обнаружили под небольшим окошком деревянный люк. Открыв его, не сразу поверили своим глазам. Под панелью оказалась большая каменная плита, а на ней скульптура с весьма неприятной мордой — на англичан смотрело чудовище, похожее на демона или горгулью.
Однако жителей Линкольна таким не напугаешь — бесенок является одним из неофициальных символов города. По местной легенде, два мелких беса резвились на крыше Линкольнского собора и досаждали епископу. Поэтому из церковных хоров (верхняя галерея храма) вышел ангел и превратил самого буйного демона в камень. С тех пор (примерно с XIII века) миниатюрный каменный бесенок с коровьими рогами, ушами и когтистыми лапами сидит на колонне прямо на Ангельскими хорами.
Изображение из туалета Форстеров практически повторяет морду Линкольнского беса. Но есть один нюанс — во рту у этого существа сделано отверстие. Приглашенные специалисты из Фонда по сохранению исторического наследия Lincoln Civil Trust осмотрели реликвию. И пришли к выводу, что горгулья была частью сложного водостока, сливом или писсуаром середины или конца XIV века.
Дом Форстеров находится недалеко от Собора, это историческое здание, которое в XIII веке строилось на Викарном (епископском) дворе по решению коллегии священников. Частично дом был разрушен во время гражданской войны в Англии, а сохранившиеся части отдали под жилые помещения.
По словам супругов, они подозревали, что в таком древнем здании могут оставаться артефакты. Форстеры заметили, что многие стены как будто полые, под ними есть скрытые пространства. И если раньше они только догадывались о возможных находках, то теперь уверены, что им предстоит сделать еще немало исторических открытий, не выходя из дома.