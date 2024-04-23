В туалете дома в британском Линкольне нашли 700-летнюю скульптуру демона

По словам супругов, они подозревали, что в таком древнем здании могут оставаться артефакты. Форстеры заметили, что многие стены как будто полые, под ними есть скрытые пространства. И если раньше они только догадывались о возможных находках, то теперь уверены, что им предстоит сделать еще немало исторических открытий, не выходя из дома.