В Томске создали гидрогель из пищевых отходов для очистки воды

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из университета Бравиджая в Индонезии впервые в России создали гидрогель из пищевых отходов для очистки природных вод от тяжелых металлов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Особенность нашего метода заключается в применении комплексного подхода, включающего ультразвуковую обработку. Ультразвуковая экстракция — нетрадиционный подход к оптимизации процессов извлечения. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с такими традиционными процедурами, как, например, обработка растворителем. Экстракция с применением ультразвука требует более низких температур, проходит быстрее и позволяет получать большой объем полисахарида в виде сухого порошка», — рассказал доцент исследовательской школы химических и биомедицинских процессов ТПУ Антонио Ди Мартино.

Полученный экстракт полисахарида смешали с кросслинкером (закрепителем смеси) и получили гидрогель с высокой пористостью, что позволяет ему поглощать много воды на большой площади. Главная особенность — высокая способность к поглощению тяжелых металлов: хрома, свинца, кадмия, ртути, кобальта. Также такой гидрогель легко отделяется от воды простым обезвоживанием, что позволяет его использовать, например, в фильтрах и установках для очистки воды.

В настоящее время гидрогели производятся из синтетических материалов. В качестве альтернативного сырья ученые использовали бананы, яблоки и апельсины, из которых извлекли полисахариды. Отмечается, что подобная технология уже апробирована в Индонезии в рамках совместного проекта томских и индонезийских ученых, но на основе полисахаридов из других фруктов — манго и папайя. Разное количество пектина, целлюлозы и крахмала влияет на структуру гидрогеля и его свойства. В настоящее время отрабатывается технология извлечения из него вредных примесей для повторного использования.

На следующем этапе исследования ученые изучат способность гидрогелей удалять различные тяжелые металлы из воды — сначала на модельных смесях, а затем на реальных пробах загрязненных вод Томской области и района острова Ява в Индонезии.