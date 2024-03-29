В Токио начался сезон цветения сакуры

Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н. э. Цветение этой разновидности вишни в культуре страны ассоциируется с легким чувством грусти и напоминает о быстротечности красоты. Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов.