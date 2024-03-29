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В Токио начался сезон цветения сакуры

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Сезон цветения сакуры официально начался в Токио. Об этом в прямом эфире местного телевидения объявил сотрудник национального метеорологического управления, которое фиксирует начало сезона на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио.

Источник: AFP 2023

В 2024 году сезон цветения сакуры в столице начался на пять дней позже среднего показателя. Соответствующая статистика ведется с 1953 года.

Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном «контрольном» дереве в центре столицы. За ним пристально следят эксперты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи.

Начало цветения прогнозировалось на более ранние даты, однако похолодание в последние дни привело к смещению сроков начала сезона.

В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель. В эти дни в парки и рощи устремляются тысячи местных жителей и туристов, которые устраивают традиционные пикники под деревьями.

Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н. э. Цветение этой разновидности вишни в культуре страны ассоциируется с легким чувством грусти и напоминает о быстротечности красоты. Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов.