В тесном контакте. Врач рассказала, как сейчас лечат глаукому

Глаукома многим россиянам знакома не понаслышке — ею в нашей стране болеют более 1,5 миллиона человек. Заболевание требует не только многолетнего контроля и лечения, но и постоянного контакта больного с врачом. Об особенностях этой болезни в преддверии Всемирного дня борьбы с глаукомой, который отмечается 6 марта, aif.ru рассказала врач-офтальмолог, заместитель главного врача Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского по инновационно-технологическому развитию, доцент кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Елена Карлова.
Елена Нечаенко, aif.ru: — Елена Владимировна, что приводит к глаукоме и правда ли, что болезнь неизлечима?
Елена Карлова: — Глаукома — хроническое заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления (ВГД), и зачастую оно приводит к необратимой слепоте. Примерно каждый десятый человек с этим диагнозом в итоге теряет зрение хотя бы на одном глазу.
Глаукома на данный момент неизлечима. Единственное, что можно и нужно делать, — контролировать её. Самое главное — как можно раньше выявить заболевание и затем на протяжении всей жизни пациента заниматься его лечением и контролем внутриглазного давления.
Капли, лазер или скальпель?
— Речь идет о регулярном применении глазных капель или о чем-то еще?
— Нормализация ВГД может быть достигнута медикаментозным, лазерным или хирургическим путем. Но в большинстве случаев лечение начинают с местной медикаментозной терапии — закапывания глазных капель. Сегодня доступен широкий ряд препаратов. Первым из них был пилокарпин, затем появился бета-адреноблокатор тимолола малеат. Затем появились препараты из группы аналогов простагландинов — их стало возможно назначать по одной капле в день, что упрощало процесс лечения. Сейчас активно используются комбинированные препараты, сочетающие в своем составе несколько активных веществ.
— А лазер и операция — это дополнительные способы лечения или альтернатива каплям? В какой момент их применяют?
— Лазерное лечение может в ряде случаев заменить капли или дополнить их. Как правило, лазерное воздействие на зону оттока жидкости в глазу улучшает ее проницаемость и тем самым снижает ВГД. Но общая стратегия лечения глаукомы такова: сначала назначаются капли (или лазерное вмешательство), при необходимости схему лечения корректируют, могут назначаться комбинированные препараты. Если эффект капель становится недостаточным или глаукома быстро прогрессирует, выполняется хирургическое лечение. Однако после операции со временем снова может потребоваться назначение глазных капель. Кроме того, может быть выполнена повторная операция. Около трети всех пациентов с глаукомой хирургическое лечение требуется до трех раз в течение жизни.
— Что именно за операция проводится при глаукоме?
— Стандартом антиглаукомной хирургии считается трабекулэктомия. Она производится через небольшое отверстие, чтобы обеспечить путь оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ). Также практикуются непроникающие операции, когда вместо надреза истончаются ткани глаза, образуя мембрану, которая может фильтровать ВГЖ сама.
Но первым и зачастую единственным методом лечения глаукомы являются специальные глазные капли, применение которых должно быть пожизненным и ежедневным. Врач обязательно должен следить за тем, насколько регулярно и правильно пациент применяет эти препараты и знает, для чего он это делает.
Каждый второй пациент не контролирует глаукому.
— А почему так сложно убедить людей лечиться? Ведь ежедневно закапать капли не так уж сложно.
— К сожалению, по данным исследований, приверженность пациентов с этим диагнозом терапии — всего 40−60%, то есть около половины всех больных не выполняют рекомендации врача. Лечение глаукомы пожизненное и ежедневное, и то, как оно организовано, во многом определяет результат. Очень многое зависит от самого пациента — его настроя, дисциплинированности, отношения к терапии.
Часто эффективному лечению мешает банальная забывчивость. Если пациенту (часто возрастному) назначено много разных препаратов, запомнить их все бывает непросто. Поэтому мы всегда стремимся рекомендовать как можно меньше лекарств. Сегодня в нашем арсенале есть комбинированные препараты — когда в одном флаконе сочетаются несколько действующих веществ. С такими лекарствами нарушений схем лечения, как правило, меньше.
— Забыть применить капли — это я еще понимаю. Но как можно закапывать глаза неправильно?
— Я в своей практике встречалась со случаями, когда выяснялось, что люди годами, используя капли, просто не попадали в глаз. Отчасти это связано с тем, что в ходе приема в обычной поликлинике у врача обычно нет времени объяснить пациенту подробно, как нужно закапывать капли, и посмотреть, как он самостоятельно это проделывает.
Кроме того, важно, чтобы препараты не давали побочных эффектов, потому что если лекарство переносится плохо, то его прекращают принимать чаще, и иногда даже не сообщая об этом своему врачу. У нас сейчас есть очень большой выбор препаратов, и важно, чтобы врачи обладали нужными знаниями, могли из этого огромного арсенала грамотно подобрать терапию для конкретного пациента.
Но всё же главная причина несоблюдения назначений врача заключается в том, что, в отличие от очень многих болезней, при глаукоме пациент не чувствует эффекта от приема лекарств. Он закапывает капли каждый день, но ему не становится ощутимо лучше ни сразу, ни на следующий день, ни через неделю. А это нужно продолжать делать ежедневно, много лет подряд, чтобы сдерживать болезнь и сохранять зрение. И конечно, очень многое зависит от понимания самим пациентом важности терапии — чтобы он, даже не чувствуя быстрого эффекта, все же продолжал лечение и понимал, зачем он это делает. А поскольку именно врач призван донести до пациента всю важность лечения, особенности заболевания и еще очень много разной информации, то у нас родилась идея провести опрос врачей-офтальмологов со всей России, чтобы определить, какие проблемы есть в общении между врачами и пациентами, и найти пути их решения.
Врач и пациент — единое целое
— Кого и о чем спрашивали?
— В исследовании приняли участие 377 врачей-офтальмологов разного возраста и опыта, работающих в самых разных учреждениях из 15 регионов нашей страны — и из поликлиник в маленьких населенных пунктах, и из крупных больниц Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Нам важна была широкая выборка, ведь медицинская помощь везде организована по-разному. Главный критерий отбора был один — все врачи должны были работать с пациентами с глаукомой.
Перед нами стояла задача узнать, что врачам удается обсудить с пациентом за недолгое время приема, как они оценивают знания населения о глаукоме и какие используют способы донесения важной информации до пациентов, чтобы в итоге повысить качество лечения. Информации, которой врач должен делиться с пациентом, очень много. Это и вопросы важности регулярности осмотров, диагностики и контроля заболевания, и описание актуальных препаратов, правил их хранения и применения.
Еще одна сложность глаукомы — в том, что это возраст-ассоциированное заболевание. Поэтому ряд трудностей связаны с тем, что части пациентов трудно проводить лечение самостоятельно. Доктору требуется много времени, чтобы рассказать о болезни, донести смысл лечения, объяснить, как его организовать. Одной из наших целей была необходимость понять, в какой форме это лучше делать (в виде устной беседы или лучше раздать печатный материал для спокойного самостоятельного изучения дома). Также хотелось выяснить, с кем врачу эффективнее взаимодействовать: с самим пациентом, или его родственниками.
— И что показало исследование?
— Оказалось, что самую высокую эффективность в плане организации информирования пациентов дают глаукомные школы — хоть этот формат и довольно старый. При этом наиболее предпочтительными оказались мероприятия классического офлайн-формата. (Несмотря на то, что во время пандемии школы перешли в онлайн, и их посещало немало пациентов и их родственников.) Охват школами, которые пациенты и их родные посещают лично, оказался значительно выше. Видимо, пожилым людям намного проще и понятнее прийти куда-то лично, послушать врача, задать вопросы лицом к лицу, чем делать это виртуально. Выяснилось, что им также важна возможность лично пообщаться с другими пациентами и обсудить общие проблемы.
— А сами врачи что об этом думают? Ведь это для них дополнительная нагрузка!
— Нас приятно удивила огромная готовность врачей-офтальмологов участвовать в образовательных программах для пациентов. Более 78% врачей положительно относятся к возможности общения с пациентами вне приема, и более 70% рассматривают возможность участия в образовательных мероприятиях. Больше двух третей опрошенных выразили желание участвовать в глаукомных школах в свое личное время. Врачи готовы тратить ресурсы и прилагать усилия для того, чтобы пациенты больше знали о своем диагнозе и жили полноценной и здоровой жизнью. Надеюсь, что и сами пациенты пойдут навстречу — мы искренне хотим помочь каждому из них и приложим для этого максимум усилий со своей стороны.