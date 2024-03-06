В тесном контакте. Врач рассказала, как сейчас лечат глаукому

Но всё же главная причина несоблюдения назначений врача заключается в том, что, в отличие от очень многих болезней, при глаукоме пациент не чувствует эффекта от приема лекарств. Он закапывает капли каждый день, но ему не становится ощутимо лучше ни сразу, ни на следующий день, ни через неделю. А это нужно продолжать делать ежедневно, много лет подряд, чтобы сдерживать болезнь и сохранять зрение. И конечно, очень многое зависит от понимания самим пациентом важности терапии — чтобы он, даже не чувствуя быстрого эффекта, все же продолжал лечение и понимал, зачем он это делает. А поскольку именно врач призван донести до пациента всю важность лечения, особенности заболевания и еще очень много разной информации, то у нас родилась идея провести опрос врачей-офтальмологов со всей России, чтобы определить, какие проблемы есть в общении между врачами и пациентами, и найти пути их решения.