В Техасе незнакомцы вернули женщине потерянное кольцо с бриллиантом

Незнакомцы помогли Дейси Мальдонадо найти потерянное обручальное кольцо с бриллиантом на пляже острова Галвестон в Техасе. Об этом сообщает информационное агентство United Press International (UPI) со ссылкой на телеканал FOX 32 Chicago.
Женщина потеряла ювелирное украшение во время отдыха с семьей и обнаружила пропажу лишь через несколько часов. Мальдонадо обратилась за помощью к местным, опубликовав объявление в группе Клуба охотников за сокровищами острова Галвестон в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
На призыв о помощи откликнулись Скотт Пирс и Клайд Лонгворт, но они даже не успели доехать до пляжа. Кольцо нашли другие энтузиасты — Калеб Бриньяк и его девушка. Спустя всего 15 минут поисков они обнаружили на мелководье рыболовную сеть. В ней пара и заметила то самое кольцо. Оно не уплыло в океан только благодаря тому, что сетка частично была закопана в песок.
Позднее Бриньяк увидел прибывших на берег Пирса и Лонгворта. Пообщавшись с ними, он понял, что мужчины ищут именно это украшение, и передал его им. Вскоре кольцо вернулось к законной владелице.
Ранее во Флориде к женщине вернулось обручальное кольцо, которое она 21 год назад случайно смыла в унитаз. Шайна Дэй рассказала, что она уронила кольцо в унитаз, когда протирала полку в уборной. Спустя более чем два десятилетия украшение обнаружилось там же, где его видели в последний раз. Когда родители ее супруга решили заменить сантехнику, мастер обнаружил, что кольцо застряло внутри унитаза.