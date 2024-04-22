В Техасе незнакомцы вернули женщине потерянное кольцо с бриллиантом

На призыв о помощи откликнулись Скотт Пирс и Клайд Лонгворт, но они даже не успели доехать до пляжа. Кольцо нашли другие энтузиасты — Калеб Бриньяк и его девушка. Спустя всего 15 минут поисков они обнаружили на мелководье рыболовную сеть. В ней пара и заметила то самое кольцо. Оно не уплыло в океан только благодаря тому, что сетка частично была закопана в песок.