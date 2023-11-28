В Танзании найдены изображения людей с огромными головами

Польские ученые из Ягеллонского университета обнаружили в центральной Танзании 52 расписанных скальных убежища. Часть изображений пропали со временем, однако осталось большинство рисунков человекоподобных существ с непропорционально большими головами. Научное исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

Все изображения нанесены на скалы красным пигментом, на панно отсутствуют домашние животные. Ученые делают из этого вывод, что рисунки очень старые и относятся ко временам охотничества и собирательства в регионе.

Сначала ученые предположили, что изображенные с огромными головами люди имеют способность превращаться в буйволов. Однако больше подобных рисунков в этом регионе найти не удалось, поэтому они могут изображать что-то другое.

Археологи выдвинули две теории. Согласно одной из них, огромные головы обозначали важных членов общества. Вторая версия предполагает, что на самом деле это могут быть головные уборы или прически. Для точного интерпретирования изображений исследователи планируют провести анализ другой наскальной живописи в регионе.

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Анна Морозова