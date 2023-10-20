В Таиланде обнаружен ранее неизвестный вид аллигатора

Международная команда специалистов из Таиланда и Германии в течение 13 лет изучила окаменелый скелет древнего существа, найденного в 2005 году в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Оказалось, что окаменелости принадлежат аллигатору, жившему во времена ледникового периода. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Ледниковым периодом называют совокупность ледниковых эпох, которые чередовались с временным потеплением. Последний, названный позднекайнозойским оледенением, длился 34 млн лет.

Новый вид, названный Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь места обнаружения останков, жил на Земле примерно 230 тысяч лет назад. Это время соответствует эпохе среднего плейстоцена, который также называется ледниковым периодом.

Это не первое интересное открытие, сделанное в Таиланде. Ранее на юге страны был обнаружен новый вид тарантулов с яркой сине-фиолетовой окраской.