В столичной усадьбе Деда Мороза рассказали о самых необычных желаниях россиян

Золотую рыбку, квартиру и даже подводную лодку успели попросить россияне у Деда Мороза за первые 10 дней работы новогодней почты в столице. Об этом Москве 24 рассказали в усадьбе зимнего волшебника в парке Кузьминки.

Всего за это время получено уже более 15 тысяч писем из разных регионов России.

Одним из самых необычных стало желание шестилетнего мальчика, загадавшего сказочную золотую рыбку. Еще один юный москвич решил постараться ради близких: для себя пожелал немного, но приложил целый список подарков для сестры, брата, бабушки и родителей.

Кроме того, в списке нестандартных просьб — волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран.

«Дети не только загадывают подарки, но присылают их Дедушке Морозу. Это поделки из ваты, шишек, картона и пластика. Ребята шьют из фетра конверты и украшают их разноцветными бусинами. В Московской усадьбе есть даже отдельный шкаф, где собраны всевозможные поздравления для волшебника», — поделились в пресс-службе.

Отмечается, что от взрослых тоже поступает множество писем из разных регионов: в этом году волшебнику приходят послания из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и не только.

18 ноября почта Деда Мороза заработала в Москве уже шестой раз. Этой зимой в акции примут участие около 150 локаций по всему городу. Почтовые ящики разместятся в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.