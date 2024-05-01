В стене дома в США обнаружили более 50 тысяч пчел

В стенах и на чердаке 100-летнего дома в США жители обнаружили более 50 тысяч пчел, о существовании которых жильцы даже не подозревали. Об этом пишет New York Post.
Трехлетняя девочка сообщила родителям о том, что в ее комнате за стеной поселился монстр. Владелица дома Эшли Массис Класс вместе с мужем пыталась успокоить дочь, объясняя, что чудовища существуют только в фильмах, и даже дали ребенку распылитель с водой, назвав его «спреем от монстров». Но ничего не помогало, а у малышки начались ночные кошмары.
Месяц назад супруги заметили несколько пчел на чердаке дома и позвонили в компанию по борьбе с вредителями. Сотрудники отказались приезжать, объяснив это тем, что они не уничтожают медоносных пчел, так как эти насекомые находятся под угрозой исчезновения. Тогда пара вызвала пчеловодов.
Специалисты не обнаружили дома ничего странного, но один из них решил воспользоваться тепловизором. Увидев на экране большое красное пятно, Эшли подумала, что там замуровано тело. Однако пчеловод предположил, что прибор показал огромный улей, и ударил молотком по стене. Эшли рассказала, что пчелы вылетели роем, как в фильме ужасов.
Специалист вывел семью из дома и вскрыл большую часть стены, чтобы оценить масштаб ситуации. Мужчина рассказал, что там находился самый большой улей, что он видел за всю свою 40-летнюю карьеру. Ему потребовалось несколько дней, чтобы извлечь более 50 тысяч пчел и 45 килограммов сот. За это время несколько тысяч насекомых погибло, так как они лишились королевы, однако остальных удалось спасти. Их перевезли в новый дом, где они никого не потревожат.
Семья оценила ущерб, нанесенный незваными жителями, в 20 тысяч долларов. В доме придется проводить ремонт, чтобы заделать маленькое отверстие, через которые пчелы попали в помещение, заново изолировать всю стену и менять провода, так как они все оказались в меду. Примерно четыре недели дочь пары не сможет находиться в своей спальне, так как надо убедиться, что насекомые не прилетят вновь.
Ранее на дороге в Онтарио из грузовика, перевозившего ящики с ульями, выпали пять миллионов пчел.
Анна Морозова