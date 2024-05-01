В стене дома в США обнаружили более 50 тысяч пчел

Специалист вывел семью из дома и вскрыл большую часть стены, чтобы оценить масштаб ситуации. Мужчина рассказал, что там находился самый большой улей, что он видел за всю свою 40-летнюю карьеру. Ему потребовалось несколько дней, чтобы извлечь более 50 тысяч пчел и 45 килограммов сот. За это время несколько тысяч насекомых погибло, так как они лишились королевы, однако остальных удалось спасти. Их перевезли в новый дом, где они никого не потревожат.