В США женщина выиграла в лотерею и не знала об этом. Она забыла о билете

41-летняя Дженнифер Хортон из Маунт-Плезант (США, штат Мичиган) месяц не знала о том, что стала победительницей лотереи Powerball. Выигрыш внушительный — $150 тыс. (почти 14 млн руб.), сообщается на сайте Michigan Lottery Connect.
Купить лотерейный билет ей предложил продавец на заправке. Женщина согласилась, спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
«Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила приглашение посетить офис организатора лотереи. Когда я осознала, что этот билет — выигрышный, то сперва не поверила. Я была уверена, что просто невозможно потратить $4 и выиграть $150 тыс. Это какое-то сумасшедшее чувство — держать в руках билет, который стоит так много денег!» — говорит Дженнифер Хортон.
Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествие.
В ноябре 2022 года Эдвин Кастро выиграл в лотерею Powerball более $2 млрд (более 186 млрд руб.). В феврале 2023 года мужчина решил получить единовременную выплату в размере $997,6 млн (около 93 млрд руб.). По данным Daily Mail, в сентябре 2023 года новоиспеченный долларовый миллионер купил третий по счету особняк. Стоимость жилья — $47 млн. (почти 4,4 млрд руб.). В доме семь спален и 11 ванных комнат, пруд для карпов кои, бассейн с видом на Лос-Анджелес. Ранее победитель лотереи приобрел особняки за $4 млн и $25 млн.
Выигрыш Кастро был связан со скандалом. Некий Хосе Ривера заявил, что заветный билет принадлежит ему и подал в суд. Однако организаторы лотереи утверждают, что уверены в том, кто является настоящим победителем.