В США женщина выиграла в лотерею и не знала об этом. Она забыла о билете

«Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила приглашение посетить офис организатора лотереи. Когда я осознала, что этот билет — выигрышный, то сперва не поверила. Я была уверена, что просто невозможно потратить $4 и выиграть $150 тыс. Это какое-то сумасшедшее чувство — держать в руках билет, который стоит так много денег!» — говорит Дженнифер Хортон.