В США заключенным разрешили заводить котов

Некоммерческая организация Alley Cat Allies сотрудничает с несколькими исправительными учреждениями в разных штатах, в которых заключенным за хорошее поведение позволяют заводить кота или кошку. Причем у животных тоже была тяжелая жизнь: чаще всего они обитали на улице, не имея заботы.

Каждое животное стерилизовано/кастрировано. У всех питомцев есть ветпаспорт, микрочип и доступ к ежегодному ветеринарному обследованию. Все заключенные прилагают усилия, чтобы позаботиться о котах и кошках. Такая программа прививает осужденным ответственность, снижает шансы вернуться к криминальному прошлому, а также развивает крепкие и любящие узы с хвостатыми, одновременно с этим позволяя учиться воспитанию.

«Эта программа работает. У нас не только есть партнер в Allies Alley Cat, а еще и программа, которая отвечает потребностям кошек, учреждения и заключенных», — сказал один из сотрудников тюрьмы.

Результаты программы, и правда, впечатляют. Так:



100% заключенных сообщили о снижении стресса;

у 97% повысились навыки взаимоотношений с другими преступниками;

93% заявили о повышении самоконтроля;

89% рассказали, что программа очеловечивает.

По мнению работников исправительных учреждений, коты действительно дисциплинируют людей и помогают сделать жизнь в тюрьмах не такой мрачной.

Преступниками могут стать и коты. Так, в 2021 году в Панаме задержали животного, которое пыталось пронести в тюрьму наркотик.

Анна Морозова