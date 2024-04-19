В США зафиксировали первые заражения «вирусом зомби» оленей

Изученные случаи произошли еще в 2022 году. Одному из заболевших было 72 года. У него проявились такие симптомы, как быстро нараставшая растерянность, агрессия и судороги. Он умер через месяц. Посмертно у него диагностировали болезнь Крейтцфельда-Якоба. Недуг разрушает мозг и по действию сопоставим с коровьим бешенством. От этого же заболевания умер его друг. Подробности о его состоянии Daily Mail не сообщает.