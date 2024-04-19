В США зафиксировали первые заражения «вирусом зомби» оленей

В США два охотника могли заразиться и умереть от хронической изнуряющей болезни оленей (CWD — сhronic wasting disease), которая также известна как «вирус зомби». К таким выводам пришла команда ученых из Техаса, результаты их исследования опубликованы в журнале Neurology. Вкратце о нем пишет Daily Mail.
Изученные случаи произошли еще в 2022 году. Одному из заболевших было 72 года. У него проявились такие симптомы, как быстро нараставшая растерянность, агрессия и судороги. Он умер через месяц. Посмертно у него диагностировали болезнь Крейтцфельда-Якоба. Недуг разрушает мозг и по действию сопоставим с коровьим бешенством. От этого же заболевания умер его друг. Подробности о его состоянии Daily Mail не сообщает.
Болезнь Крейтцфельда-Якоба вызывают патогены класса прионы. После заражения они распространяются по центральной нервной системе. По мнению исследователей, охотникам могли поставить ошибочный диагноз. Они ели мясо зараженных «вирусом зомби» оленей. Эксперты предположили, что заболевшие люди могли заразиться CWD. Тем не менее причинно-следственная связь точно не установлена.
Хроническую изнуряющую болезнь оленей называют «вирусом зомби», так как мозг заболевших животных приобретает губчатую консистенцию, олени пускают слюни и безучастно смотрят на происходящее вокруг них. Лечения от этого недуга нет. Болезнь считается крайне заразной. Однако как именно происходит инфицирование, точно не известно. Возможно, животные заражаются через слюну, кровь, корм, воду, при контакте с фекалиями и мочой или тушами мертвых особей.
В декабре прошлого года сообщалось о том, что случай смерти оленя от «вируса зомби» зафиксировали в национальном парке «Йеллоустоун» в США. Служба национальных парков США уточняла, что нет доказательств того, что заразиться могут люди или домашние животные. Но в ведомстве рекомендовали не употреблять в пищу мясо заболевших особей.