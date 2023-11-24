В США зафиксировали мощнейший космический луч из космоса

Источник: CSIRO/A. Cherne

«Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч. — Прим ред.) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?» — поделился Джон Мэтьюз, представитель Telescope Array в Университете Юты.

По информации вуза, в 1991 году во время эксперимента под названием «Глаз мухи» исследователи из Юты с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Частицы, из которых состояли эти лучи, назвали «Oh-My-God» (англ. «О боже мой»). По заявлениям астрофизиков, ничто в галактике не могло произвести такой поток, а энергия частицы оказалась больше, чем было теоретически возможно для космических лучей. Такой частицы, подчеркивает издание университета «U», не может существовать в природе.

Однако в мае 2021 года группа Telescope Array обнаружили второй по силе поток космических лучей. Позже, в ноябре 2023 года исследователи опубликовали статью, в которой указано, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини солнца, могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

«Это могут быть дефекты в структуре пространства-времени, сталкивающиеся космические струны. Я просто выплевываю сумасшедшие идеи, которые приходят в голову людям, потому что общепринятого объяснения просто нет», — объяснил профессор университета Юты Джон Белз.