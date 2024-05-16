В США выявили нейроны мозга, отвечающие за распознавание цвета на изображении

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи выяснили, что в центральной нервной системе многоклеточных живых существ с цветным зрением присутствует особая группа нейронов, которая отвечает за распознавание конкретных оттенков на изображении, воспринимаемом их глазами. Об этом сообщила пресс-служба Колумбийского университета.
«Мы воспринимаем яркие цвета окружающего мира как нечто естественное, однако на самом деле они не существуют за пределами нашего мозга. Нам удалось сделать первый шаг к раскрытию того, как мозг “окрашивает” воспринимаемое изображение. Мы надеемся, что наши замеры помогут раскрыть механизмы того, как мозг воспринимает не только цвета, но и звуки окружающего мира и вкус пищи», — заявила доцент Колумбийского университета (США) Руди Бения, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Бения и ее коллеги совершили это открытие во время наблюдений за тем, как клетки глаз и нейроны в центральной нервной системе мушек-дрозофил реагировали на вспышки видимого и ультрафиолетового лазерного излучения, окрашенные в разные цвета. Как и человек, эти насекомые обладают цветным зрением, однако в их глазах присутствуют не три, а четыре вида колбочек, два из которых распознают ультрафиолетовое излучение, а остальные настроены на распознавание зеленых и синих тонов.
Руководствуясь этим соображением, исследователи «отключили» часть рецепторов в глазах подопытных мушек и проследили за тем, как остальные клетки реагировали на вспышки лазера и какие всплески активности при этом возникали в центральной нервной системе насекомых. Для этого ученые ввели в их нейроны набор флуоресцентных молекул, которые заставляли нейроны вырабатывать вспышки света при активации.
Эти замеры показали, что внутри оптических долей центральной нервной системы дрозофил присутствовали наборы нейронов, которые отвечали за распознавание четырех основных цветов, воспринимаемых колбочками этих мушек. Эти нервные клетки были объединены в особую трехмерную сеть, круговорот сигналов внутри которой позволяет мушкам видеть мир в цвете и различать большое число оттенков.
Когда ученые нарушили работу связей между частью клеток в этой сети, дрозофилы потеряли способность различать цвета на воспринимаемом изображении. Это говорит о критически важной роли этих взаимодействий между данными нейронами в работе цветного зрения многоклеточных живых существ, обладающих такой способностью, подытожили Бения и ее коллеги.
Об устройстве органов зрения
Человеческие глаза и органы зрения многих других многоклеточных живых существ заполнены двумя типами светочувствительных клеток, колбочками и палочками. Первые отвечают за распознавание цветов в условиях высокой освещенности, а палочки дают людям и животным способность видеть силуэты предметов при тусклом свете звезд или Луны. Ученых давно интересует то, как нервная система объединяет данных со всех типов рецепторов в единое изображение.