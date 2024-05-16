В США выявили нейроны мозга, отвечающие за распознавание цвета на изображении

Бения и ее коллеги совершили это открытие во время наблюдений за тем, как клетки глаз и нейроны в центральной нервной системе мушек-дрозофил реагировали на вспышки видимого и ультрафиолетового лазерного излучения, окрашенные в разные цвета. Как и человек, эти насекомые обладают цветным зрением, однако в их глазах присутствуют не три, а четыре вида колбочек, два из которых распознают ультрафиолетовое излучение, а остальные настроены на распознавание зеленых и синих тонов.