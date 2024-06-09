В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью

«Мы впервые выдвинули гипотезу, которая объясняет все известные радарные аномалии, найденные в толще ледовых шапок Марса. Проведенные нами расчеты показывают, что необычный характер отражения радиоволн радара можно объяснить тем, что они рассеиваются тонкой прослойкой из пыли», — пояснил научный сотрудник Корнеллского университета (США) Дэниел Лалич, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Лалич и его коллеги, в июле 2018 года итальянские астрономы, работавшие с инструментами европейского зонда «Марс-экспресс», сообщили, что им удалось обнаружить на радарных снимках южного полюса Марса следы существования сразу трех подледных озер, расположенных на глубине 1,5 км от поверхности южной ледовой шапки планеты.
Впоследствии астрономы открыли еще несколько подобных аномалий, что заставило ученых активно дискутировать о природе этих находок. Многие планетологи сразу же усомнились в этих находках и предположили, что инструменты зонда «Марс-экспресс» обнаружили своеобразный радарный «мираж» или же залежи глины или других пород, а не подледные озера. Эти идеи породили массу споров вокруг радарных аномалий, природа которых пока остается предметом споров среди планетологов.
Лалич и его коллеги выдвинули новую теорию, которая объясняет существование этих аномалий и всех необычных их свойств тем, что в толще льда на южном полюсе Марса присутствует одна или несколько тонких прослоек водяного льда, которые содержат в себе большие количества частиц пыли. Она рассеивает радиоволны с радара MARSIS на борту зонда «Марс-экспресс» таким образом, что в отраженном ото льда радиосигнале должны возникать аномалии, похожие на следы существования подледных озер.
Как показывают проведенные учеными расчеты, для появления подобных аномалий в сигнале радара достаточно очень тонкой прослойки льда толщиной в несколько метров, которая примерно на 10% состоит из частиц пыли и соседствует со слоями льда, в которых доля пыли значительно ниже. Подобные вариации в структуре и составе льда вполне могут существовать внутри южной полярной шапки и в других залежах льда на Марсе, что объяснило бы повсеместное наличие радарных аномалий в их толще, подытожили планетологи.