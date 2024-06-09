В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью

Как показывают проведенные учеными расчеты, для появления подобных аномалий в сигнале радара достаточно очень тонкой прослойки льда толщиной в несколько метров, которая примерно на 10% состоит из частиц пыли и соседствует со слоями льда, в которых доля пыли значительно ниже. Подобные вариации в структуре и составе льда вполне могут существовать внутри южной полярной шапки и в других залежах льда на Марсе, что объяснило бы повсеместное наличие радарных аномалий в их толще, подытожили планетологи.