В США выигравшему в лотерею $1,3 млрд отказались выдать деньги

После выигрыша Эдвин Кастро был втянут в скандал. Мужчина по имени Хосе Ривера заявил, что выигрышный билет принадлежит ему, а не Кастро. Якобы некий Урачи Ромеро украл у него этот билет и шантажировал в обмен на него. Однако организаторы лотереи заявили, что уверены в том, что именно Кастро является настоящим победителем.