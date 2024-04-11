В США выигравшему в лотерею $1,3 млрд отказались выдать деньги

В США жителю Орегона, объявившему себя победителем в лотерее Powerball, не спешат выдавать выигрыш, пишет People. Джекпот составил — $1,3 млрд (около 121 млрд руб.).
«Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя до того, как вручить ему деньги. Это займет время», — объяснили в Powerball.
С обратившимся за призом человеком уже работают представители лотереи. Процесс «включает в себя меры по безопасности и проверку».
Выигрышный билет был куплен в магазине Plaid Pantry. Заведение также получит денежное вознаграждение — $100 тыс. (около 9,3 млн руб.).
Это четвертый по размеру джекпот Powerball и восьмой среди лотерей в США. Самый крупный выигрыш получил Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года он выиграл более $2 млрд (около 186 млрд руб.). В феврале победитель заявил о желании получить единовременную выплату в размере $997,6 млн (около 93 млрд руб.).
По данным Daily Mail, к сентябрю 2023 года Кастро приобрел три особняка стоимостью $47 млн, $4 млн и $25 млн. В самом дорогом доме есть семь спален и 11 ванных комнат, пруд для карпов кои и бассейн с видом на Лос-Анджелес. Победителя лотереи также видели за рулем винтажного Porsche 911.
После выигрыша Эдвин Кастро был втянут в скандал. Мужчина по имени Хосе Ривера заявил, что выигрышный билет принадлежит ему, а не Кастро. Якобы некий Урачи Ромеро украл у него этот билет и шантажировал в обмен на него. Однако организаторы лотереи заявили, что уверены в том, что именно Кастро является настоящим победителем.