14:23 (мск), источник: Газета.Ру

В США выбрали самую красивую летучую мышь

В США выбрали самую красивую летучую мышь, пишет издание UPI.

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Источник: Bureau of Land Management

Как пишут СМИ, победительницей стала летучая мышь по кличке Уильям Шекспир. Она была сфотографирована в Орегоне специалистом по дикой природе Эммой Баск, и этот снимок был выбран лучшим из множества других фотографий с дикими летучими мышами.

Конкурс красоты среди летучих мышей проходит ежегодно и совпадает с Международной неделей этих млекопитающих, целью которой является повышение осведомленности о сохранении данного вида. Что касается членов жюри, то ими выступают пользователи соцсетей, которые и выбирают победителя большинством голосов.

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