В США выбрали самую красивую летучую мышь

Как пишут СМИ, победительницей стала летучая мышь по кличке Уильям Шекспир. Она была сфотографирована в Орегоне специалистом по дикой природе Эммой Баск, и этот снимок был выбран лучшим из множества других фотографий с дикими летучими мышами.