В США умер раздавший почти все свои деньги миллиардер

Бизнесмен Чарльз Фини (также был известен как Чак Фини) умер в понедельник в Сан-Франциско, сообщил основанный им благотворительный фонд. Бизнесмену было 92 года.

Фини стал одним из пионеров беспошлинной торговли в аэропортах, в 1960 году основав сеть магазинов Duty Free Shoppers. В 1988 году он впервые попал в список 400 самых богатых миллиардеров США по версии Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в $1,3 млрд. Впоследствии Forbes написал, что лишь спустя годы узнал о своей ошибке — на тот момент капитал Фини был гораздо больше, но предприниматель тайно перевел его большую часть в благотворительный фонд.

Как филантроп Фини стал известен только в 1997 году, после того как он и его партнер продали доли в Duty Free Shoppers компании Louis Vuitton Moët Hennessy, пишет Forbes.

Разбогатев, Фини «начал сомневаться в своем праве иметь столько денег», отмечал в биографии «Миллиардер, которого не было» (2007) писатель Конор О’Клери. «Мои богатства превзошли все ожидания. И я пришел к выводу, что деньги, покупка лодок и все остальное меня не привлекают», — заявил автору миллиардер.

В результате Фини стал одним из основоположников движения «Отдавать при жизни» (Giving While Living). Его целью было делать пожертвования при жизни, а не после смерти через благотворительные фонды. «Гораздо веселее давать, пока ты жив, чем давать, когда ты мертв», — подчеркивал Фини, которого Forbes назвал «Джеймсом Бондом филантропии».

Эта концепция вдохновила миллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, в 2010 году они запустили инициативу Giving Pledge, целью которой является убедить самых богатых людей в мире отдать половину своего состояния при жизни. «Никого другого нельзя назвать лучшим примером для нас», — отмечал Гейтс.

Сам Фини, в отличие от филантропов, чьи имена украшают фасады зданий и музеев, жертвовал деньги тайно: гранты выплачивались кассовыми чеками, а их получателям сообщалось, что деньги поступили от «клиента», пожелавшего остаться анонимным, отмечает The New York Times. Деньги Фини были потрачены на установление мира в Северной Ирландии и на строительство технологического кампуса Корнелльского университета, на модернизацию вьетнамской системы здравоохранения и борьбу за отмену смертной казни в США.

Всего Фини заработал на магазинах беспошлинной торговли $7,5 млрд, по оценке Forbes. К 2022 году, по подсчетам Forbes, его состояние составляло менее $2 млн (он сам в 2012 году сообщил изданию, что из всего нажитого богатства отложил около $2 млн на пенсию для себя и своей жены). Forbes подчеркивает, что Уоррен Баффет, Билл и Мелинда Гейтс, Джордж Сорос, Майкл Блумберг и Маккензи Скотт (бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса) пожертвовали на благотворительность больше, чем Фини, но никто из них не отдал на нее почти все свое состояние.

В последние десятилетия жизни у Фини не было ни дома, ни машины, он носил наручные часы за $10, ездил на автобусах вместо такси и летал только экономклассом («Полет в передней части самолета не приведет вас к цели раньше», — говорил он). Он и его вторая жена жили в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско.

Своей первой жене, с которой у него было пять дочерей, он отдал после развода в 1990-х годах все свои семь домов.