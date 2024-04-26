В США спасли находившегося около полугода в трубе аллигатора

«Аллигаторы могут впадать в брумацию (состояние, в которое рептилии переходят во время сложных зимних условий. — РБК Life), поэтому, когда становится прохладно, они могут “отключить” свое тело. В это время им не нужно так много пищи, сколько требуется летом», — объяснил специалист.