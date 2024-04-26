В США спасли находившегося около полугода в трубе аллигатора

В США спасли аллигатора, который застрял в трубе и провел в ней полгода, сообщает WTOC-TV.
Инцидент произошел в городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина. В 2023 году хищник каким-то образом оказался в дренажной трубе, которая стала для него ловушкой почти на шесть месяцев.
Местные жители решили помочь животному и обратились к сотруднику организации по спасению диких животных Мэтту Крейкару. Для спасения хищника ему пришлось снять решетку с одного конца трубы, после чего рептилия сразу направилась к воде.
Спасатель отметил, что аллигатор мог застрять в трубе во время плавания. Также зоозащитник рассказал, что у рептилии были легкие травмы. Из-за постоянного трения о решетку ее нос изменил цвет.
Крейкар добавил, что выжить хищнику помогла его природная жизнеустойчивость.
«Аллигаторы могут впадать в брумацию (состояние, в которое рептилии переходят во время сложных зимних условий. — РБК Life), поэтому, когда становится прохладно, они могут “отключить” свое тело. В это время им не нужно так много пищи, сколько требуется летом», — объяснил специалист.