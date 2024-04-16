В США сообщили об очередном массовом обесцвечивании кораллов

«По мере того как океаны продолжают теплеть, обесцвечивание кораллов становится всё более частым и серьезным явлением. С февраля 2023 года по апрель 2024 года значительное обесцвечивание кораллов наблюдалось в северном и южном полушариях каждого крупного океанического бассейна», — уточнил координатор центра исследования коралловых рифов NOAA Дерек Манцелло.
Издание отметило, что обесцвечивание кораллов может повлечь за собой их гибель в случае длительного или сильного теплового воздействия. Начиная с 1985 года NOAA фиксирует уже четвертый эпизод обесцвечивания. По оценкам организации, планета уже потеряла от 30 до 50% своих коралловых рифов и без серьезных изменений они могут полностью исчезнуть до конца нынешнего столетия.
Обесцвечивание кораллов является серьезной проблемой не только для водных экосистем, но и для людей, поскольку напрямую влияет на продовольственную безопасность и локальную экономику, в частности туризм, добавило издание.
В мае 2021 года сообщалось, что коралловые рифы могут исчезнуть к 2050 году. Ученые из австралийского университета имени Джеймса Кука заявили, что на экосистемы негативно влияет глобальное потепление. Если объем парниковых газов хотя бы немного увеличится, то структуры разрушатся. Из-за углекислого газа состав воды в океанах меняется: в новой среде рост и восстановление коралловых рифов замедляется.