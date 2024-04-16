В США сообщили об очередном массовом обесцвечивании кораллов

Издание отметило, что обесцвечивание кораллов может повлечь за собой их гибель в случае длительного или сильного теплового воздействия. Начиная с 1985 года NOAA фиксирует уже четвертый эпизод обесцвечивания. По оценкам организации, планета уже потеряла от 30 до 50% своих коралловых рифов и без серьезных изменений они могут полностью исчезнуть до конца нынешнего столетия.