В США слониха сбежала из зоопарка. Она прогулялась по городским улицам

«Слонов в отличие от лошадей не разводят для того, чтобы на них ездили. Они не домашние животные, их просто крадут из дикой природы и содержат в ужасных условиях», — объяснил сотрудник Фонда друзей дикой природы в Таиланде Том Тейлор.