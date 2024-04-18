В США слониха сбежала из зоопарка. Она прогулялась по городским улицам

В американском городке Бьютт (штат Монтана) из передвижного цирка Jordan World сбежала слониха Виола, пишет United Press International. Величественное животное отправилось на прогулку по местным улицам. Например, Виола прошлась по центру Харрисон-авеню — при этом на дороге был плотный поток машин.
«Мы выбежали за дверь и сняли на видео, как слон идет через парковку. Это такое захватывающее зрелище», — заявил сотрудник местного магазина Джош Ханнифин.
Дрессировщикам удалось догнать Виолу и вернуть ее обратно в загон.
По словам шерифа Эда Лестера, Виола убежала из цирка, потому что ее испугал проезжавший мимо автомобиль. По данным зоозащитников из PETA и PAWS, слониха сбегает из цирка не в первый раз. Виола устраивала побеги в 2010 и 2014 годах.
На днях в Малайзии тоже произошел инцидент с участием слона. Дикое животное набросилось на мужчину, начало топтать его и переломало ему ребра и ногу. Кроме того, человек получил сотрясение мозга.
Слон атаковал мужчину возле реки. У пострадавшего было расстройство желудка, он отошел к воде, чтобы справить нужду.
К сожалению, люди и сами подчас жестоко обращаются со слонами. 71-летняя слониха Пай Линь 25 лет возила на спине туристов. Порой ее принуждали перевозить по шесть человек за раз. Из-за этого позвоночник слонихи деформировался.
«Слонов в отличие от лошадей не разводят для того, чтобы на них ездили. Они не домашние животные, их просто крадут из дикой природы и содержат в ужасных условиях», — объяснил сотрудник Фонда друзей дикой природы в Таиланде Том Тейлор.