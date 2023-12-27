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16:15 (мск), источник: РБК Life

В США рыбак поймал гигантскую акулу-молот и отпустил ее в океан

Длина хищницы составила 3,6 м.

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23-летний житель США по имени Брэндон Гриффин случайно поймал гигантскую акулу-молот длиной 3,6 м, однако спустя какое-то время отпустил добычу в океан. Об этом сообщает Daily Mail.

Уроженец штата Флорида вытащил из воды хищницу во время рыбалки, а затем вместе с другом освободил ее от крючка и отпустил в океан.

Рыбак объяснил, что старался как можно скорее спасти свою добычу, так как акулы-молоты редко выживают после попадания на крючок. «Акулы-молоты очень хрупкие в этом смысле. И если борьба превышает 45 минут, то это угрожает их здоровью», — отметил рыбак.

Вместе с тем Гриффин признался, что и сам был крайне осторожен, когда освобождал хищницу.

«Всегда держите рядом с собой еще двух человек, которые помогут вам высвободить рыбу. Также держите руки подальше от ее пасти и проследите, чтобы акула действительно уплыла далеко, чтобы не вернуться обратно и не сбить вас с ног», — посоветовал он другим рыбакам.

Ранее охотники из США поймали рекордно большого аллигатора — его вес составил более 360 кг, а длина превысила 4 м. Обхват живота животного равен примерно 1,5 м, а толщина хвоста приблизилась к 1,2 м. Чтобы поймать аллигатора, мужчины потратили целых семь часов, зато результат превзошел все ожидания — добыча оказалась настолько большой, что установила рекорд штата Миссисипи.

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