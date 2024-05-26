В США разработали уникального робота-скалолаза

LORIS оснащен четырьмя ногами с микроспинными захватами, состоящими из множества мелких острых крючков, которые зацепляются за небольшие углубления на поверхности. Это позволяет ему преодолевать шероховатые поверхности, такие как кирпичные или каменные стены, в отличие от роботов, использующих системы захвата на основе всасывания, которые эффективны только на гладких поверхностях.