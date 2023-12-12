В США построили подземный город для желающих пережить конец света

В американском штате Южная Дакота создали подземный город, в котором люди могут пережить конец света. Об этом сообщает Metro.

По его данным, убежище было построено американской компанией Vivos на месте бывшей военной базы в горах. Оно может вместить 10 тыс. человек.

Исполнительный директор компании Данте Вичино рассказал, что за год число желающих забронировать место в подземном городе увеличилось более чем на 2 тысячи процентов. При этом продажи выросли на 300 процентов.

В настоящее время убежище меньшего размера уже открыто в штате Индиана. Еще одни подземелья создаются на территории ФРГ.

Вичино утверждает, что спрятавшиеся в убежище люди смогут пережить в нем любые угрозы, бушующие на поверхности. Эти сооружения могут как минимум год работать автономно.

Стоимость одного места в подземельях Южной Дакоты составляет 55 тыс. долларов (около 5 млн рублей). Для доступа к убежищу в Индиане потребуется 35 тыс. долларов (3,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что житель турецкого города Кайсери нашел под своим домом подземный город, возраст которого составляет примерно 2 тыс. лет.