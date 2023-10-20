В США показали рабочего человекоподобного робота

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-72378974&id=456252202&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американская компания Figure представила робота, который уже уверенно ходит и выполняет автономные задачи. На разработку ушло 12 месяцев, так как прогресс, достигнутый в области человекоподобных машин, позволяет значительно ускорить создание прототипов.

Робот имеет металлический корпус, большой рюкзак за спиной и информационный экран на лицевой части головы. Согласно данным компании, механизм, получивший название Figure 01, достигает в высоту примерно 167 сантиметров, а весит 60 килограммов. Прототип способен поднимать тяжести массой 20 килограммов, а также работать на одном заряде батареи в течение пяти часов. Он будет полезен на складах и в логистических центрах.

При помощи пятипалых рук, покрытых мягким силиконом, робот может поднимать коробки, контейнеры, а также более мелкие объекты. Круговой обзор обеспечивают семь камер, благодаря которым Figure 01 способен составлять карту окружающего пространства в реальном времени, прокладывать маршрут и распознавать предметы. Для обучения новым способностям инженеры планируют использовать телеуправление и систему дополненной реальности.

Сейчас робот еще проходит лабораторные испытания, однако компания надеется представить полностью готовый к работе прототип к концу 2023 года.

Ранее ученые создали мягкотелого робота «без мозга», способного выбираться из лабиринта.