В США похитили домашнего аллигатора Уолли. Вернуть его почти невозможно

В США в Брансуике похитили аллигатора эмоциональной поддержки Уолли, сообщает The New York Times. Злоумышленник вытащил домашнюю рептилию из загона. Хозяин пропавшего питомца Джои Хенни утверждает, что похититель якобы подбросил Уолли в чужой двор, вероятно, с целью напугать жильцов. Хозяева дома позвонили в Департамент природных ресурсов штата Джорджия, Уолли поймали и выпустили в дикую природу к сородичам. Домашнего любимца оставили в болоте, где обитало 20 других аллигаторов.
Шансы найти Уолли «ничтожно малы», считает ловец аллигаторов (имя эксперта в публикации не называется). Однако Джои Хенни не теряет надежду вернуть любимца домой.
В Департаменте природных ресурсов заявили, что им часто поступают звонки об аллигаторах, нарушающих общественный покой. В данном случае действия ловца аллигаторов были оправданными и стандартными. Кроме того, в ведомстве уточнили, что доподлинно неизвестно, действительно ли во дворе чужого дома поймали, а затем выпустили именно Уолли.
Пропавшему аллигатору на вид 8−9 лет. В длину он достигает 6 футов (приблизительно 1,8 м), уточняют в The New York Times.
Джои Хенни нашел аллигатора в пруду в Диснейленде и разместил его в своем центре по спасению рептилий в Пенсильвании. Мужчина утверждает, что Уолли помог ему справиться с тяжелой депрессией. Он брал с собой аллигатора в поездки и выгуливал на поводке.
Осенью 2023 года Джои Хенни пришел с Уолли на бейсбольный матч. Однако аллигатора эмоциональной поддержки не пустили на трибуны. Хенни утверждал, что раньше ему разрешали смотреть спортивные соревнования с питомцем, и он был удивлен, что на этот раз любимцу запретили посетить игру.
«Уолли сильно отличался от любого аллигатора, с которым я когда-либо имел дело за последние 30 лет. Он не проявляет гнева. Он не проявляет агрессии с того дня, как его поймали. Мы никогда не могли понять почему», — рассказывал о питомце Хенни.
Не все аллигаторы такие милые и спокойные, как Уолли. Известно много случаев, когда встречи с такими рептилиями оборачивались для людей трагедией. Например, летом прошлого года крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики. У погибшего Хесуса Альберто Лопеса Ортиса осталось двое детей.