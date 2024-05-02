В США похитили домашнего аллигатора Уолли. Вернуть его почти невозможно

В Департаменте природных ресурсов заявили, что им часто поступают звонки об аллигаторах, нарушающих общественный покой. В данном случае действия ловца аллигаторов были оправданными и стандартными. Кроме того, в ведомстве уточнили, что доподлинно неизвестно, действительно ли во дворе чужого дома поймали, а затем выпустили именно Уолли.