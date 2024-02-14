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В США одинокая самка ската забеременела загадочным образом

В Северной Каролине самка ската-хвостокола смогла забеременеть без участия самца. Как утверждается в посте директора океанариума Хендерсонвилла Эйприл Смит на сайте North Carolina Science Trail, это могло произойти по двум причинам.
Источник: РИА "Новости"

Новость об этом событии для многих стала неожиданностью, так как самка этой рыбы была одна из своего вида в океанариуме. В итоге учёные пришли к двум возможным объяснениям этого. В первом случае речь может идти о партеногенезе — бесполом размножении, когда самка производит эмбрион без присутствия самца для оплодотворения яйцеклетки. Редко скаты используют такой способ размножения.

Помимо этого, мог также иметь место быть ещё один процесс, который представляет из себя разновидность партеногенеза — гиногенез. Это могло возникнуть из-за того, что находящиеся рядом со скатом-хвостокола в аквариуме самцы белопятнистых кошачьих акул пытались спариться с ней.

Ранее Life.ru писал, что учёные в Великобритании провели исследование, в котором участвовало более 600 тысяч собак по всей стране. Результаты показали, что продолжительность жизни питомцев варьируется в зависимости от породы, размера тела и формы головы.