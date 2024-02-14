В США одинокая самка ската забеременела загадочным образом

Новость об этом событии для многих стала неожиданностью, так как самка этой рыбы была одна из своего вида в океанариуме. В итоге учёные пришли к двум возможным объяснениям этого. В первом случае речь может идти о партеногенезе — бесполом размножении, когда самка производит эмбрион без присутствия самца для оплодотворения яйцеклетки. Редко скаты используют такой способ размножения.